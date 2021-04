Polícia Civil prende dois e apreende arma de fogo

Ascom/Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, 14, a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas – Draco com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior – DPCI E da Coordenação de Operações e Recursos Especiais-CORE deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão na região do 2° Distrito da Capital.

Durante o cumprimento duas pessoas foram presas, E. V. dos P, 42 anos e G. F. de S. 22 anos. Ele é monitorado eletrônicamente e cumpria pena por roubo majorado.

Em posse de G. F. de S. Foi encontrado uma arma de fogo tipo revolver calibre ’38 municiado e com 19 cápsulas para recarga.

A ação da DRACO segue diretrizes da Direção Geral de Polícia Civil no combate firme a criminalidade e na retirada de ativos criminais.

De acordo com o travalho invesrigativo realizado pela Draco os alvos estão relacionados com crime organizado.

Os presos foram conduzidos à delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.