Polícia Civil prende foragido da Justiça acusado de tortura e envolvimento com organização criminosa em Rodrigues Alves

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, prendeu na tarde desta quarta-feira, 29, um foragido da Justiça que possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de tortura e envolvimento com organização criminosa.

Foragido é localizado e preso no Ramal Nova Cintra após trabalho de investigação da Polícia Civil. Foto: cedida

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela ação, o homem é acusado de participar de um crime de tortura ocorrido no início deste ano, no próprio município. A vítima teria sido agredida violentamente após ser acusada de ter agredido a própria mãe.

“O crime contou com a participação de mais dois indivíduos, que já haviam sido presos anteriormente. Hoje recebemos a informação de que o foragido estava escondido na casa do pai, localizada no Ramal Nova Cintra. A equipe montou um cerco à residência e conseguiu efetuar a prisão sem resistência”, explicou o delegado.

Após a captura, o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e ficará à disposição da Justiça. Ele passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (30), ocasião em que será avaliada a legalidade e manutenção de sua prisão.