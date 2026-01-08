Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil prende homem condenado a mais de 19 anos de prisão por roubo e tráfico – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 8, 2026


Em cumprimento a mandado de sentença penal definitiva, PCAC prende homem condenado por roubo e tráfico de entorpecentes. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre, através do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (Neic), em Cruzeiro do Sul, prenderam, nesta quarta-feira, 7,  o nacional E. S. S., de 32 anos, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Em cumprimento a mandado de sentença penal definitiva, PCAC prende homem condenado por roubo e tráfico de entorpecentes. Foto: cedida

A prisão foi realizada após diligências que resultaram na localização do condenado, o qual possuía contra si decisão judicial transitada em julgado, com pena total superior a 19 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O indivíduo foi condenado pela prática de crimes graves, envolvendo violência patrimonial e tráfico de entorpecentes, condutas que impactam diretamente a segurança pública e a tranquilidade da população.

“Essa prisão representa o compromisso da Polícia Civil com a aplicação da lei penal. Trata-se de um indivíduo condenado definitivamente por crimes graves, com pena superior a 19 anos, e o trabalho do NEIC garante que essas decisões não fiquem apenas no papel, trazendo uma resposta efetiva à sociedade”, afirmou o delegado Heverton Carvalho, responsável pela ação.

Após a prisão, E. S. S. foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil cumpre mandados e apreende dinheiro, celulares e morfina em investigação sobre desvio de medicamentos no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 7, 2026
Policial

Polícia Civil explica operação que investiga suposta comercialização clandestina de medicamentos da rede pública – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 6, 2026
Policial

Governo do Acre atualiza cronograma de renovação da carteira de identidade antiga – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 4, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende homem condenado a mais de 19 anos de prisão por roubo e tráfico – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

08/01/2026 Frankly
Acre

Obras do Complexo Viário da Ceará avançam e primeira fase será liberada em março, anuncia governador durante visita

08/01/2026 Frankly
Acre

Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos

07/01/2026 Frankly
Política

Deputado Tadeu Hassem é empossado como Conselheiro do CRC-AC; presidente é reconduzido ao cargo

07/01/2026 Frankly