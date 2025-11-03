Polícia Civil prende homem condenado por abuso sexual de criança em Assis Brasil – Polícia Civil do Estado do Acre

Na manhã da última segunda-feira, 27, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Assis Brasil, efetuou a prisão de um homem condenado por abusar sexualmente de uma criança de 8 anos. O indivíduo, que cumpria pena em regime semiaberto, foi recapturado após descumprir as condições estabelecidas pelo juiz da execução penal.

Homem condenado por abusar de criança de 8 anos é preso novamente após descumprir regras do regime semiaberto. Foto: cedida

De acordo com as investigações, o condenado utilizava tornozeleira eletrônica para monitoramento, mas teve a progressão de regime revogada em razão do descumprimento das medidas impostas pela Justiça. Diante da decisão judicial, a equipe da Polícia Civil localizou e prendeu novamente o indivíduo, que retornará ao sistema prisional para dar continuidade ao cumprimento da pena em regime fechado.

A Polícia Civil do Acre reforça que continua atuando com firmeza e responsabilidade para garantir a aplicação da justiça e a segurança da comunidade de Assis Brasil, reafirmando o compromisso de combater crimes graves, especialmente aqueles que atingem crianças e adolescentes.