Polícia Civil prende homem em flagrante por posse ilegal de arma e esclarece assalto à Loja Americanas em Tarauacá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu em flagrante, na última segunda-feira, 26, um homem identificado pelas iniciais M.S.S., pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e por envolvimento no assalto à Loja Americanas do município.

A ação teve início após a equipe de oficiais investigadores de polícia tomar conhecimento de que o suspeito havia sido conduzido à delegacia por uma guarnição da Polícia Militar pelo crime de falsidade ideológica. No boletim de ocorrência, constava a informação de que o indivíduo seria o autor do roubo à loja, o que motivou a atuação imediata da Polícia Civil.

Durante o interrogatório, M.S.S. cooperou com os investigadores e confessou a participação no crime. Em diligência realizada na residência do suspeito, os policiais localizaram um revólver calibre .38 SPL, três munições e recuperaram um tablet pertencente à Loja Americanas.

O investigado informou que estava de posse da arma de fogo há aproximadamente dois anos e que não possuía qualquer documentação legal do armamento. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra o suspeito, o qual foi imediatamente cumprido.

O homem foi conduzido novamente à Delegacia-Geral de Tarauacá para a realização dos procedimentos legais, sendo submetido previamente a exame de corpo de delito, e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para a completa elucidação do caso.