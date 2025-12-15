Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil prende homem em Mâncio Lima por descumprir medida judicial e ameaçar ex-companheira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 15, 2025


A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta sexta-feira, 12, J.R.S.C., de 43 anos, após o descumprimento de medidas judiciais impostas pela Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul.

Polícia Civil prende homem que ameaçava ex-companheira em mensagens de áudio: Foto: cedida

O homem, que já havia sido detido anteriormente por violência doméstica, estava em liberdade havia cerca de três meses. No entanto, segundo a investigação, ele voltou a perseguir e ameaçar sua ex-companheira, enviando áudios em que afirmava não permitir que ela se relacionasse com outra pessoa. Em uma das mensagens, alegou ainda temer que o atual companheiro da vítima representasse risco para a filha do casal, de 6 anos, argumento usado para tentar justificar suas abordagens e a quebra das restrições impostas pela Justiça.

Diante das novas condutas, consideradas grave violação da ordem judicial, o juizado decretou a prisão preventiva de J.R.S.C. A equipe da DEAM/CZS iniciou as diligências e conseguiu localizar o suspeito no bairro Pé da Terra, na cidade de Mâncio Lima, onde foi capturado sem resistência e conduzido à delegacia.

Após a prisão, o homem foi interrogado pela autoridade policial e segue à disposição da Justiça.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil captura foragido condenado por furto qualificado de 49 cabeças de gado em Rio Branco – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 14, 2025
Policial

PCAC prende idoso condenado por estupro de vulnerável em ação da DEAM de Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 13, 2025
Policial

Conselho Superior da Polícia Civil realiza última reunião do ano e projeta ações para 2026 – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 12, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende homem em Mâncio Lima por descumprir medida judicial e ameaçar ex-companheira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

15/12/2025 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia realiza 10° Edição do programa Saúde em Ação na Comunidade com mais de 1400 procedimentos

15/12/2025 Frankly
Acre

Nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Sena Madureira Nilson Areal

15/12/2025 Frankly
Acre

Um ano de comando, um símbolo de transformação e confiança pública

14/12/2025 Frankly