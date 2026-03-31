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Polícia Civil prende homem por estupro de enteada em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 31, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção da Criança e do Adolescente (DEMPCA) em Cruzeiro do Sul, prendeu nesta segunda-feira, 30, um homem acusado de estuprar a própria enteada, de 14 anos.

Polícia Civil age com agilidade e prende suspeito após denúncia em Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

A denúncia chegou ao conhecimento da autoridade policial na manhã do mesmo dia, relatando que o suspeito vinha praticando abusos contra a vítima desde que ela tinha 9 anos de idade. Ainda segundo as informações, o crime mais recente teria ocorrido na madrugada desta segunda-feira.

Diante da gravidade do caso, a equipe policial agiu com rapidez e se deslocou até a comunidade Deracre, onde localizou o suspeito e realizou a prisão em flagrante.

Durante o interrogatório, o homem confessou os crimes e informou que chegou a gravar vídeos envolvendo a vítima. O aparelho celular foi apreendido e será submetido à perícia técnica para auxiliar no aprofundamento das investigações. As apurações também indicam que o acusado já havia sido condenado anteriormente por estupro contra outra enteada, evidenciando reincidência em crimes dessa natureza.

A Polícia Civil ouviu a vítima com todo o suporte necessário e segue prestando assistência à família, reforçando o compromisso com a proteção e o amparo às vítimas. Foto: cedida

“Assim que tomamos conhecimento dos fatos, nossa equipe agiu de forma imediata para cessar os abusos e prender o autor. Trata-se de um crime extremamente grave, ainda mais por se tratar de um indivíduo reincidente. Seguiremos trabalhando para reunir todas as provas e garantir que ele responda com o rigor da lei”, afirmou delegado Vinícios Almeida.

O acusado encontra-se à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os elementos do caso e assegurar a responsabilização do autor.

 



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