Polícia Civil prende homem por estupro de enteada em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção da Criança e do Adolescente (DEMPCA) em Cruzeiro do Sul, prendeu nesta segunda-feira, 30, um homem acusado de estuprar a própria enteada, de 14 anos.

A denúncia chegou ao conhecimento da autoridade policial na manhã do mesmo dia, relatando que o suspeito vinha praticando abusos contra a vítima desde que ela tinha 9 anos de idade. Ainda segundo as informações, o crime mais recente teria ocorrido na madrugada desta segunda-feira.

Diante da gravidade do caso, a equipe policial agiu com rapidez e se deslocou até a comunidade Deracre, onde localizou o suspeito e realizou a prisão em flagrante.

Durante o interrogatório, o homem confessou os crimes e informou que chegou a gravar vídeos envolvendo a vítima. O aparelho celular foi apreendido e será submetido à perícia técnica para auxiliar no aprofundamento das investigações. As apurações também indicam que o acusado já havia sido condenado anteriormente por estupro contra outra enteada, evidenciando reincidência em crimes dessa natureza.

“Assim que tomamos conhecimento dos fatos, nossa equipe agiu de forma imediata para cessar os abusos e prender o autor. Trata-se de um crime extremamente grave, ainda mais por se tratar de um indivíduo reincidente. Seguiremos trabalhando para reunir todas as provas e garantir que ele responda com o rigor da lei”, afirmou delegado Vinícios Almeida.

O acusado encontra-se à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os elementos do caso e assegurar a responsabilização do autor.