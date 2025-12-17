Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Xapuri – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 17, 2025


Crime ocorreu em Rio Branco, mas o agressor fugiu para Xapuri para tentar escapar da Justiça. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de oficiais investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu na tarde desta terça-feira, 16, R.P.J. em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de violência doméstica praticado contra sua ex-companheira.

A prisão ocorreu em via pública, nas proximidades da delegacia, quando o acusado transitava pela região. De acordo com a Polícia Civil, os investigadores estavam há cerca de dois dias realizando diligências contínuas para localizar o homem, que havia se escondido no município de Xapuri após cometer o crime em Rio Branco.

Conforme apurado, a vítima havia solicitado medidas protetivas de urgência contra R.P.J., que foram deferidas pela Justiça no dia 8 de dezembro de 2025. No entanto, mesmo ciente da decisão judicial, o acusado voltou a se aproximar da ex-companheira.

No dia 11 de dezembro, a mulher procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido interceptada pelo agressor, que a teria agredido fisicamente com socos e tentado estrangulá-la, além de proferir ameaças de morte.

Diante da gravidade dos fatos e do descumprimento das medidas protetivas, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado, que foi prontamente cumprida pela equipe da Polícia Civil de Xapuri.

Após a prisão, R.P.J. foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, ficará à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e destaca a importância de que vítimas denunciem agressões, garantindo a rápida atuação das forças de segurança.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Operação da Polícia Civil mira organização criminosa suspeita de homicídio em Manoel Urbano – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 16, 2025
Policial

Polícia Civil prende homem em Mâncio Lima por descumprir medida judicial e ameaçar ex-companheira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 15, 2025
Policial

Polícia Civil captura foragido condenado por furto qualificado de 49 cabeças de gado em Rio Branco – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 14, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Xapuri – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

17/12/2025 Frankly
Acre

Governo investe mais R$ 4,3 milhões, forma 45 militares no 2º Curso Rotam e atinge 90% da PM qualificada

17/12/2025 Frankly
Acre

Vítimas de violência doméstica acompanhadas pelo Iapen recebem ação de acolhimento

16/12/2025 Frankly
Policial

Operação da Polícia Civil mira organização criminosa suspeita de homicídio em Manoel Urbano – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

16/12/2025 Frankly