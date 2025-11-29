Polícia Civil prende idoso suspeito de descumprir medida protetiva em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, prendeu nesta sexta-feira, 28, um homem de 69 anos suspeito de descumprir medida protetiva concedida à sua ex-companheira. A ação foi realizada pelos Oficiais Investigadores da unidade, que deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra o investigado, identificado pelas iniciais F. C. D. M. C.

Homem de 69 anos é detido após se aproximar da ex-companheira de forma agressiva. Foto: cedida

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria se aproximado da vítima mesmo após determinação judicial que o proibia de manter contato ou se aproximar dela. No momento da aproximação, ele estaria embriagado e apresentando comportamento agressivo, o que motivou a denúncia e a solicitação de intervenção policial.

Após ser localizado e detido, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Senador Guiomard, onde permaneceu sob custódia aguardando a realização da audiência de custódia, que definirá os próximos encaminhamentos judiciais.

A Polícia Civil reforça que o descumprimento de medidas protetivas é crime e destaca a importância das vítimas procurarem ajuda e denunciarem situações de ameaça, agressão ou violação de direitos.