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Policial

Polícia Civil prende investigado por roubo em Cruzeiro do Sul

mar 28, 2026


A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), em Cruzeiro do sul, prendeu nesta sexta-feira, 27, um homem investigado pela prática do crime de roubo.

Oficiais de Polícia Civil elucidam crime de roubo e suspeito é preso em Rio Branco. Foto: cedida

De acordo com as investigações, o crime foi cometido mediante grave ameaça, causando prejuízo à vítima. Após o registro da ocorrência, a equipe do Nepatri deu início imediato às diligências investigativas, utilizando técnicas de inteligência policial, levantamento de informações e análise de dados para identificar a autoria delitiva.

Com o avanço das investigações, os policiais civis conseguiram indentificar o suspeito, reunindo elementos probatórios consistentes que embasaram a representação pelas medidas judiciais cabíveis.

A ação resultou na prisão do investigado, que foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.



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