Polícia Civil prende “Pablo Escobar” e elucida homicídio em Epitaciolândia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Polícia Civil prende "Pablo Escobar" e elucida homicídio em Epitaciolândia

jan 17, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Epitaciolândia, prendeu em flagrante, na sexta-feira, 16, o jovem D.F.M., de 18 anos, conhecido como “Pablo Escobar”, no bairro José Hassem. A ação resultou na retirada de uma arma de fogo e drogas de circulação e, principalmente, no esclarecimento de um homicídio ocorrido há quatro dias na região de fronteira.

Prisão ocorreu durante diligências da Polícia Civil na Rua Jairo Serafim, em Epitaciolândia. Foto: cedida

A equipe policial realizava diligências na Rua Jairo Serafim para intimar o suspeito por envolvimento em um crime anterior, quando ele foi abordado em via pública portando uma mochila. Durante a revista, os agentes encontraram um revólver calibre 38 carregado, além de munições extras. Diante do flagrante, o jovem recebeu voz de prisão imediata.

Durante a ocorrência, o próprio suspeito confessou que mantinha entorpecentes em sua residência. No local, os policiais apreenderam 27 porções de maconha prontas para comercialização. Ao todo, foram confiscados um revólver calibre 38, 12 munições intactas, 73,7 gramas de maconha, R$ 125 em espécie e um aparelho celular, reforçando os indícios de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Materiais apreendidos durante a operação da PCAC que culminou na elucidação de um homicídio. Foto: cedida

O que inicialmente seria uma prisão por tráfico e armamento ilegal evoluiu para a elucidação de um homicídio. Em interrogatório, “Pablo Escobar” confessou ter sido o autor dos disparos que mataram Daniel Ribeiro Teixeira, de 19 anos, na noite de 12 de janeiro. Segundo o acusado, o crime foi motivado por uma ordem da liderança de sua facção para atacar integrantes de um grupo rival.

De acordo com o delegado Erick Maciel, a periculosidade do investigado ficou evidenciada pela brutalidade do crime e pelo total desprezo pela vida humana.

“A investigação foi fortalecida por uma denúncia anônima feita ao Disque 181, que apontou o suspeito como autor do homicídio, além da confirmação pericial do IML, que constatou três perfurações no corpo da vítima, compatíveis com a confissão. A Polícia Civil já representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e segue com as investigações para identificar o segundo envolvido na execução”, informou Maciel.



