Policia Civil prende três por tráfico de drogas e receptação de objetos de roubos em Xapuri

No início desta semana, nos dias 23 e 24 de agosto de 2021, a Polícia Civil de Xapuri, coordenada pelo Delegado Gustavo Neves e por meio da equipe de investigação coordenada pelo inspetor Eurico Feitosa, cumpriram mandados de busca e apreensão com o objetivo de recuperar objetos roubados das vítimas dos assaltos que ocorreram no início de agosto em Xapuri.

De acordo com as investigações, o responsável pelos assaltos é a mesma pessoa que teria roubado e matado o comerciante conhecido popularmente por ‘Raimundo Alemão’ na noite do dia 06 de agosto do corrente ano em seu comércio, localizado no centro de Xapuri.

Durante as diligências três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Os presos foram encaminhados a delegacia para procedimento de lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

