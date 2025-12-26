Polícia Civil realiza 100 atendimentos para emissão da CIN durante ação do programa “Juntos pelo Acre” em Xapuri – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, participou nesta sexta-feira, 19, da ação do programa “Juntos pelo Acre”, realizada na Escola Divino Espírito Santo, no município de Xapuri. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso da população a serviços essenciais, com foco na cidadania e inclusão social.

Ação aconteceu na Escola Divino Espírito Santo e levou serviços de cidadania à população local nesta sexta-feira, 19. Foto: cedida

Durante a ação, foram realizados 100 atendimentos para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), beneficiando moradores da região que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acessar o serviço de forma regular. A atividade integrou um conjunto de ações do Governo do Estado voltadas ao atendimento direto da população.

O diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, destacou a importância da presença do órgão nas ações itinerantes. “A Carteira de Identidade Nacional é um documento fundamental para o exercício da cidadania. Participar do programa ‘Juntos pelo Acre’ nos permite levar esse serviço até quem mais precisa, garantindo dignidade, inclusão e acesso a outros direitos básicos”, afirmou.