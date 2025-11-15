Polícia Civil recupera materiais furtados de obra da Casa de Apoio ao Agricultor em Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Sena Madureira, recuperou nesta sexta-feira, 14, diversos materiais furtados da obra da Casa de Apoio ao Agricultor, localizada na Avenida Avelino Chaves.

Objetos levados do depósito da obra foram encontrados e serão entregues à empresa responsável. Foto: cedida

De acordo com o boletim de ocorrência, o furto ocorreu no dia 8 de novembro de 2025, quando criminosos entraram pelo teto do depósito onde os materiais estavam armazenados. A proprietária da ENGEBEST LTDA, empresa responsável pela execução da obra, informou que vários itens de construção foram subtraídos, ainda não totalmente relacionados pela equipe técnica.

Assim que a denúncia foi registrada, a Polícia Civil iniciou diligências e investigações para identificar o paradeiro dos objetos. O trabalho rápido e coordenado da equipe permitiu rastrear os materiais e recuperá-los integralmente nesta sexta-feira.

Os itens recuperados serão devolvidos à empresa responsável. A Polícia Civil segue trabalhando para identificar os autores do furto, reforçando o compromisso com a segurança e a preservação do patrimônio público e privado no município.