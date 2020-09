Polícia encontra 20 quilos de skunk em sacos de farinha

Numa ação integrada ocorrida na noite dessa terça-feira, 8, cães farejadores da Companhia de Operações Especiais (COE), equipes do Grupamento Especial de Fronteira (GEFRON) e da Polícia Civil, apreenderam cerca de 20 quilos de skunk que estavam escondidos em sacos de farinha. A apreensão aconteceu durante abordagem a dois ônibus na BR-364, em Cruzeiro do Sul.

Uma quantidade menor de maconha também foi encontrada em um dos assentos do veículo que transportava passageiros para Rio Branco. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, não foi possível identificar o proprietário da droga porque os sacos foram despachados na Rodoviária de Cruzeiro do Sul para serem retirados em Rio Branco.

Além da droga, a cadela Tina encontrou em uma mochila e um carregador de pistola com munições, pertencente a um Policial Militar que viajava no ônibus e se identificou.