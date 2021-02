Polícia Federal combate crime de promoção de migração ilegal no Acre

Epitaciolândia/AC – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (26) a Operação ADVENUS*, na capital do estado e em município do interior.

Policiais Federais cumpriram 04 mandados de busca e apreensão nos municípios de Rio Branco e Assis Brasil/AC com o objetivo de combater a promoção de migração ilegal.

A investigação foi iniciada após a identificação de que estaria havendo o transporte ilegal de migrantes para o Peru, através do Rio Acre ou da Ponte da Integração – que separam as cidades de Assis Brasil e Iñapari – com ajuda de coiotes.

De acordo com as investigações, a região é uma rota conhecida por migrantes que buscam chegar a países como EUA e Canadá. Criminosos no município se aproveitam da vulnerabilidade desses migrantes e, em troca de dinheiro, prometem auxiliar a travessia de maneira ilegal para o Peru, sem, contudo, mencionar a probabilidade de insucesso de empreitadas dessa natureza.

Recentemente, a questão ganhou ainda mais relevância em razão da ocupação da ponte fronteiriça por centenas de estrangeiros, de diversas nacionalidades, que visavam entrar em território peruano. Acredita-se que a atuação dos coiotes é um dos fatores que contribuiu para o agravamento da situação.

*O nome da operação remete à palavra ESTRANGEIRO em latim, uma vez que se sabe que os migrantes (estrangeiros) são aliciados por esses coiotes ao chegarem no município de Assis Brasil.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...