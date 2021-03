Policia Federal resgata jovens na fronteira que seriam vítimas de exploração sexual na Bolívia

A assessoria da Polícia Federal, resgatou na manhã deste domingo (28), três jovens que teriam sido vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual na Bolívia.

A ação ocorreu em conjunto com o governo boliviano que prestou apoio conduzindo as jovens à fronteira com o Brasil. Dentre as resgatadas, havia uma menor de idade.

As vítimas seguiram para Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia para serem ouvidas e encontrarem seus familiares e responsável legal.

Não foi informado se o caso está relacionado aos acontecimento ocorridos na cidade de La Paz em fevereiro passado, onde brasileiras consideradas desaparecidas, foram localizadas e resgatadas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...