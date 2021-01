Polícia flagra homem tentando arrombar caixa eletrônico, ele reage e leva tiro na perna

Um homem, identificado como Antonio José Lima dos Santos, de 25 anos, foi atingido com um tiro na perna, disparado por um policial, quando tentava quebrar um caixa eletrônico do Banco do Brasil com um tijolo.

O policial teria pedido para o homem parar de danificar o patrimônio público, mas José não obedeceu e tentou atacar a autoridade policia com o pedaço de madeira.

Após ser atingido, o acusado caiu no chão e só então o policial pode dominá-lo. Um outro tiro disparado pelo policial atingiu uma parede de virdro da agência bancária, que fica localizada na Avenida Ceará.

Em seguida o Samu foi acionado e levou Antonio José para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde ele foi atendido por uma equipe médica.

Perito do Instituto Médico Legal (IML) foram até o local para realizar a perícia no caixa eletrônico, que teria sido danificado .

