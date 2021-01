Polícia Milita prende suspeito de assaltos contra mulheres e comércios na fronteira

Uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, diante de uma chamada feita pelo 190 (Emergência), conseguiu prender um suspeito de praticar roubo contra mulheres dentro de um salão de beleza, localizado no Bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia.

Segundo foi apurado, as vítimas estavam chegando para trabalhar no salão, quando perceberam que dois indivíduos passaram em uma moto olhando para elas. Instantes após entrar no estabelecimento, perceberam que a dupla estavam retornando e pararam em frente.

Ao descerem da moto, já foram anunciando o assalto. Um deles dava impressão que estaria com uma arma de fogo debaixo da camisa. Foi quando chegou uma outra pessoa que percebeu o que estava acontecendo e nesse momento, as mulheres perceberam que o homem estaria com uma arma branca (faca) e tentaram segurar o homem para retomar o celular que havia pego de uma delas.

Foi quando o que estava pilotando a moto, fugiu deixando seu comparsa para trás, que saiu correndo a pé pelo bairro. Foi quando nesse momento, a viatura chegava no local e deteve o segundo envolvido.

O mesmo foi conduzido para a delegacia, onde está sendo investigado o seu envolvimento em outros assaltos ocorridos dias atrás, por apresentar as mesmas características e modo de ação contra suas vítimas, principalmente mulheres que são abordadas pelas ruas da cidade.

Somente depois foi identificado o segundo que havia fugido, pois, teria pedido emprestado a moto e devolveu ao proprietário após o assalto ter do errado. O veículo foi levado para a delegacia.

