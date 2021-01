Polícia Militar apreende arma de fogo e prende três

Militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na noite deste domingo, 10, três homens com um revólver calibre .38. A ação ocorreu no bairro Plácido de Castro, Baixada da Sobral.

Os policiais realizavam patrulhamento na região com objetivo de localizar um veículo roubado de um motorista de aplicativo. O carro e os autores do crime não foram localizados, mas a guarnição abordou três indivíduos em fundada suspeita e com um deles foi apreendido um revólver calibre .38, com cinco munições intactas.

Os três indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) da capital para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.

