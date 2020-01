Polícia Militar detém dois por porte de arma caseira em Brasiléia

Uma equipe do GIRO, da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, recebeu denúncias que dois indivíduos estariam portando e atirando com uma arma de fogo em via pública, pelo Bairro 28 de Maio, que é ligado ao Leonardo Barbosa, zona periférica de Brasiléia.

Ao realizarem diligencia pelos bairros citados, encontraram um menor de 17 anos e com ele, um cartucho calibre 16 dentro de um dos bolsos. O mesmo, após ser detido, levou os policiais até a casa do outro denunciado, um homem maior de idade que estaria com a arma.

https://www.youtube.com/watch?v=snZR6-tVawY&feature=emb_logo

Após ser abordado, o mesmo entregou a arma, modelo pistola de ar, que foi adaptada para receber uma munição calibre 22, dessa forma, vinha realizando disparos pelos bairros citados, também foi encontrado quatro celulares com os mesmos.

Todos foram conduzidos pelos homens do Grupo de Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, para a delegacia de Brasiléia, entregues ao delegado Sérgio Lopes, que realizou o flagrante dos envolvidos, sendo que o menor foi conduzidos ao Ministério Público e o meio, apresentado ao juizados da Comarca para realizar os procedimentos pertinentes ao caso.

VEJA ENTREVISTA DE ALMIR ANDRADE COM O DELEGADO SÉRIO LOPES.