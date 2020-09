Polícia Militar prende traficante em Epitaciolândia após tentar fugir pulando cerca e fraturou o joelho

Era por volta das 18h00 desta quinta-feira, dia 17, quando homens do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, realizavam uma patrulha no Bairro Lírio dos Vales, parte alta da cidade de Epitaciolândia, perceberam que havia um movimento suspeito em uma residência localizada na Rua Girassol.

Ao perceberem que algumas pessoas correram para os fundos da casa, ao dar a volta para os fundo da casa, perceberam dois indivíduos em uma área verde, sendo que um menor de 17 anos estava sentado reclamando de dores e dizi que havia fraturado uma das pernas ao tentar pular a cerca para fugir da polícia.

Seu amigo, L.G.M.S de 18 anos, também sofreu algumas escoriações também ao pular da cerca, mas uma terceira pessoa conseguiu fugir. Foi quando realizaram buscas dentro da residência e foram encontrados 114 tabletes contendo maconha.

Tudo estavam divididos em dois tipos de ‘cabeças’, sendo 44 de tamanho maior e outros 44 menores. Toda a droga estava escondida em vários locais da casa, junto com material utilizado para embalar.

A dupla foi levada ao pronto socorro do hospital Raimundo Chaar, onde passaram por exames. Foi constatado que o menor sofreu uma fratura no joelho, sendo necessário sua transferência para a Capital. O seu amigo foi liberado e conduzido para a delegacia, ficando a disposição do delegado local e encaminhado ao judiciário após ser ouvido, além da droga apreendida.

