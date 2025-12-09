Polícia Militar promove formatura do Proerd em Cruzeiro do Sul e reforça compromisso com a prevenção às drogas nas escolas





O governo do Acre realizou na manhã desta terça feira, 9, no Ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, a formatura de mais uma turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), reunindo estudantes das escolas Divina Providência, Coronel Contreiras, Antônio de Barros Freire e Santa Luzia, entre outras. A solenidade marcou o encerramento de um ciclo de aprendizado e o início de uma jornada de escolhas mais conscientes para dezenas de adolescentes.

O Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com as instituições de ensino e tem como principal missão orientar crianças e jovens sobre os riscos do uso de substâncias prejudiciais à saúde, além de fortalecer valores como cidadania, respeito e autoestima. Por meio de aulas dinâmicas, diálogos e atividades práticas, os alunos são incentivados a desenvolver habilidades socioemocionais e orientados a tomar decisões responsáveis para a vida dentro e fora da escola.

Para o subcomandante da Polícia Militar, tenente Alessandro Martins, o trabalho do Proerd vai além da sala de aula e se mantém como um investimento direto no futuro do estado.

“Hoje celebramos o conhecimento, o compromisso e a coragem desses jovens. Cada estudante que se forma aqui representa uma vitória na prevenção e no fortalecimento de uma geração que sabe fazer boas escolhas. O Proerd mostra que a parceria entre escola, família e segurança pública transforma vidas e fortalece nossa sociedade”, destaca.

A emoção tomou conta dos formandos, que falaram com orgulho sobre a experiência no programa. Para a estudante Maria Júlia Nascimento, as atividades contribuíram para um olhar mais atento sobre o convívio social.

“Aprendi que escolher o caminho certo é importante para realizar nossos sonhos. O Proerd me ensinou a dizer não às coisas que podem me prejudicar e a ajudar meus amigos a fazer o mesmo”, afirmou.

Já o aluno João Vitor Rodrigues ressaltou a importância do apoio familiar e dos instrutores da Polícia Militar durante o curso: “Foi uma experiência inesquecível. Agora me sinto mais preparado para enfrentar desafios com responsabilidade e respeito. Agradeço a todos que estiveram ao nosso lado nessa caminhada”.











