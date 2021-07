Polícia Militar recupera carro roubado que estava abandonado em oficina de Epitaciolândia

Durante uma vistoria de rotina de uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre nesta quarta-feira (7), foi possível identificar e reter um veículo que havia registro de furto e que se encontrava em uma oficina na cidade de Epitaciolândia.

Segundo foi apurado, a cerca de um mês atrás, um veículo modelo Ford/Fiesta, placas MZY 0610, teria se envolvido em um acidente de trânsito com uma moto na avenida Amazonas. O motorista seria um cidadão de nacionalidade boliviana.

Após o incidente, o boliviano teria deixado o carro em uma oficina para realizar consertos e retornava no dia seguinte para os acertos com o mecânico. Com o passar dos dias, o mesmo não retornou.

Foi quando o proprietário pediu ajuda as autoridades policiais que resolveram vistoriar a placa e chassis do mesmo. Foi quando descobriram que havia registro de furto ocorrido na capital acreana e foi registrado o sinistro em abril passado.

Diante dos fatos, o veículo foi guinchado para a delegacia de Epitaciolândia, onde foi entregue para que fosse realizado os procedimentos de praxe e ser entregue a dona que foi localizada através do B.O. registrado em Rio Branco.

