Policiais prendem trio que matou colono no rio Envira

Da redação do Notícias da Hora 09 Fevereiro 2020

Policias militares do município de Tarauacá e Feijó, com apoio da Polícia Civil, prenderam três homens suspeitos de participação no assassinato do colono, Manoel Custódio de Oliveira, 60 anos. Ele foi morto na Colônia Bom Fim, Seringal Araçá, no baixo rio Envira.

Os suspeitos foram encontrados na mesma comunidade onde o crime aconteceu. A arma, uma escopeta calibre 24 usada no homicídio foi apreendida também.

De acordo com tenente Altemir, do município de Tarauacá, que comandou a operação para o cumprimento do mandado de prisão, a Polícia desceu de voadeira da cidade de Feijó e chegando à localidade recebeu informação de que os criminosos estavam em uma colônia distante 2 horas da margem do rio. Os policiais seguiram por uma trilha durante a noite, chegando ao esconderijo dos criminosos por volta da meia noite, a partir daí, foi cercada a casa e efetuada as prisões do trio.