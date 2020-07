Polílcia Civil de Xapuri prende ‘senhor das balas’ com munições e mais de R$ 76 mil

Na tarde de terça-feira, dia 21, por volta das 17 horas, em decorrência do trabalho de investigação autorizado pelo Delegado titular de Xapuri, Bruno Coelho Oliveira, coordenado pelo Inspetor Eurico Feitosa, que durou aproximadamente três meses e resultou na prisão de um homem que comercializava munições sem autorização legal, em seu estabelecimento comercial, bem como em sua residência, ambos localizados no centro de Xapuri.

A equipe composta pelos investigadores Eurico Feitosa, Silvanei Aquino, Márcio André e Marcelo Araújo, conseguiram prender o investigado na posse de 294 cartuchos de arma de fogo intactos, 10 kg de chumbinho e 100 espoletas.

Para a surpresa dos agentes, também foi encontrado em poder do flagranteado, um revólver e o valor de R$ 76.286,55. De acordo com a investigação, preliminarmente constatou-se que o acusado possivelmente não teria envolvimento com organização criminosa, porém às investigações continuaram.

Após à comprovação do crime, o acusado foi conduzido à delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Bruno Coelho Oliveira, titular da delegacia do município de Xapuri.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...