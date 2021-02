O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), acaba de decretar “situação de emergência” na capital. Ele considerou o alto número de pessoas com dengue. Se não bastasse o retorno do Acre à bandeira vermelha por causa do aumento da Covid. O momento é de reflexão. Veja o decreto na integra

