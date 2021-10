Preço da botija de gás no Acre varia entre R$ 108 e R$ 125

O preço médio da botija de gás de 13 kg é de R$ 113,26 em Rio Branco, com mínimo de R$ 108 e máximo de R$ 125. O desvio padrão é de R$ 4,76. Os menores preços são encontrados em distribuidoras do Bosque (onde também se praticam valores altos), Comara e Santa Helena. Os pontos mais caros estão no Vitória, Vila Acre, Praia do Amapá e Baixa da Colina.

Em Cruzeiro do Sul os preços para o mesmo produto e quantidade variam de R$ 118 a R$ 120. Os dados foram coletados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre 3 e 9 de outubro.

Segundo a Agência, o período indicado representa a semana de referência do dado pesquisado e disponibilizado pela ANP, respeitando o critério histórico de divulgação e a metodologia da pesquisa -os quais podem ser acessados em seu portal.

Nesse mesmo período, o Acre registrou o 5º maior valor médio para o litro da gasolina comum (R$ 6,50).