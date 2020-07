Prefeita de Brasiléia faz uma das maiores alianças do Alto Acre para disputar reeleição

ACRE NEWS

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Assem (PT), está consolidando uma das maiores alianças do Alto Acre para disputar a reeleição. Ela já tem garantido em seu palanque Solidariedade, PROS, PSB, PCdoB e 90% do Progressista. Serão 102 candidatos a vereador no palanque da prefeita, que tem a gestão melhor aprovada dentre todos os prefeitos do Acre, segundo seguidas pesquisas, todas elas registradas no TRE. Modesta, ela diz que ainda precisa trabalhar muito para convencer seus munícipes a lhe conferir um segundo mandato.