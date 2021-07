Prefeita Fernanda Hassem e Ana Lúcia Reis firmam parceria para fortalecer economia na fronteira

A Prefeita Fernanda Hassem participou, na manhã desta Quinta-feira, 29, de reunião Binacional com a Prefeita de Cobija, Ana Lúcia Reis, no prédio do Governo Municipal de Cobija.

Em pauta, parcerias entre as cidades de Cobija e Brasiléia, nas áreas da cultura, turismo e assistência social.

A intenção é implementar ações conjuntas de resgate cultural entre os dois países, bem como fortalecer as políticas públicas voltadas para beneficiar a comunidade de Brasiléia e Cobija.

Participaram da reunião vereadores das duas cidades fronteiriças, vereador Elenilson Cruz (Brasiléia) e Mirlo Rodriguez (Cobija), Secretário de Cultura, Ieve Terranova, além do presidente do Bairro Junín, arquiteto Arturo Malala.

O vereador Elenilson Cruz destaca a importância da reunião.

“Estamos hoje aqui representando o Poder Legislativo municipal e nos colocamos à disposição para ajudar no desenvolvimento de nossa região de fronteira”

A Prefeita de Cobija, Ana Lúcia Reis fala a respeito da visita das autoridades brasileiras.

“É uma alegria e honra receber a visita da comitiva da Prefeita Fernanda Hassem aqui no Palácio do Governo de Cobija. Hoje foi uma reunião muito importante, onde discutimos importantes projetos que irão promover a economia de Brasiléia e Epitaciolândia”.

A Prefeita Fernanda Hassem fala de sua satisfação no encontro Binacional.

“Hoje foi um dia muito produtivo e estou muito feliz. Ouso dizer que estamos fazendo história com parcerias que visam o desenvolvimento e fomento do turismo em nossa região de fronteira. Nossa equipe está determinada a trabalhar nessa irmandade. Iremos fomentar o turismo local, trazendo ações conjuntas que possam trazer políticas públicas nas áreas da educação, turismo, assistência social e meio ambiente”.

