Prefeita Fernanda Hassem recebe secretária estadual de educação Socorro Neri

A prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, recebeu no Gabinete nesta sexta-feira, 24, a Secretária Estadual de Educação e ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri e equipe. O objetivo foi discutir parcerias entre o Estado e município voltado para a educação em época de pandemia e referente o retorno às aulas.

Fernanda falou das demandas do município para que possíveis parcerias possam acontecer para melhoria da educação em Brasiléia, e destacou a importância do diálogo entre as instituições.

“É momento de alegria para nós de Brasiléia ter a presença do Estado aqui, eu quero agradecer o governador Gladson Cameli e parabenizar a nova secretária de educação, professora Socorro Neri, o qual tive o privilégio de trabalharmos juntas enquanto prefeita, eu não esperaria outra postura diferente por parte dela, porque sei de seu comprometimento e seriedade em tudo que propõe a fazer. Nós do interior nos sentimos lisonjeados por que é uma sensação de que não estamos só. Eu acredito no diálogo entre as instituições e as boas parcerias para que a gente possa chegar nas comunidades com aquilo que a gente sonha que é o ensino aprendizagem.”, destacou.

A secretaria estadual de Educação, Socorro Neri, falou que a gestão da prefeita Fernanda Hessem é referencia para o governo do estado, e que o objetivo é estreitar ainda mais as parcerias para melhoria da educação. “Estamos felizes nessa visita à prefeita Fernanda Hassem, que tem sido uma excelente referência para todos nós do Governo do Estado, a boa parceria do governador Gladson com a prefeitura e em especifico com a prefeita Fernanda, também se reflete na educação. Estou aqui hoje para dizer a ela que estamos empenhados em fazer com que essa parceria se estreite ainda mais e que possamos junto melhorar a educação das crianças, dos jovens, que é o nosso objetivo”, afirmou.





