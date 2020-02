Prefeita Fernanda Hassem vai a Brasília em busca de recursos para o município

Firmar parcerias, articular recursos e garantir investimentos tem sido metas da atual gestão da Prefeitura de Brasiléia, tendo em vista que somente os recursos do município, não são suficientes para atender a demanda da população.

Nesse sentido, a Prefeita Fernanda Hassem, constantemente participa de agendas local, estadual e também nacional, visando firmar as parcerias necessárias ao bom desenvolvimento do município.

Essa semana, prefeita a, acompanhada da chefe de Gabinete, Suly Guimarães, encontra-se em Brasília, visitando os deputados federais e senadores, visando assegurar recursos de emendas parlamentares.

As temporadas das emendas abriram prazo e vai até o dia 16 deste mês e a Prefeita foi reafirmar os compromissos com alguns parlamentares, de emendas para o município de Brasiléia. A equipe municipal, apresentou demandas para os oito parlamentares acreanos, no entanto, os que reforçaram o valor das emendas, chegando inclusive a aumentarem os valores de suas emendas que serão destinadas em 2020, foram os deputados federais Alan Rick e Vanda Milani, e o Senador Sérgio Petecão, aos quais a Prefeita Fernanda Hassem aproveitou para agradecer, por essa importante destinação de recursos.

“Os recursos financeiros que dispomos no município não são suficientes para atender todas as demandas e por isso, há a necessidade de buscarmos as parcerias. Aproveitamos a ocasião para agradecer, em nome de toda a população, aos parlamentares que se sensibilizaram com as demandas que apresentamos e asseguraram a liberação de emendas, que serão transformadas em investimentos para o nosso povo. Muito obrigada”, enfatizou a Prefeita.

Além disso, a gestora municipal fez uma visita ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para solicitar a liberação do restante dos recursos financeiros para serem investidos na construção da Escola Municipal Maria Socorro de Souza Frota, tendo em vista que a obra já está bastante avançada e há a necessidade da liberação do restante do recurso para a conclusão dessa obra, tão importante para a Educação de Brasiléia.