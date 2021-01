Prefeita Fernanda Hassem vai à câmara de vereadores de Brasiléia pedir auxílio no combate ao covid-19

Secom/Brasiléia

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Procurador Geral do Município, Dr. Felipe Costa e do Secretário de Saúde do município, Joãozinho Melo, buscou a parceria da Câmara de vereadores de Brasiléia, para junto com o Executivo, auxiliar no combate ao coronavírus no município.

Foi realizada uma reunião na quarta-feira, 27, com a Presidente da câmara, Arlete Amaral e demais vereadores, para compartilhar sobre as medidas restritivas em combate ao Covid-19.

N a reunião, Fernanda Hassem pontuou a necessidade da parceria dos poderes no sentido de buscar ações conjuntas que visem coibir o crescente aumento em número de infectados.

“Ninguém está livre dessa doença. Não estamos mais aguentando ver famílias de Brasiléia perdendo seus entes queridos, para essa doença. Estou aqui compartilhando as responsabilidades e pedindo ajuda do Poder Legislativo. Precisamos cuidar do nosso povo e a união nesse momento é fundamental. Precisamos cuidar das pessoas, precisamos cuidar de vidas”, destacou a prefeita.

A presente da Câmara, vereadora Arlete Amaral também falou a respeito.

“Estamos aqui para ajudar no que for possível. Sabemos que esse vírus está matando muita gente, em Brasiléia já perdemos muitos amigos devido o Covid-19. Precisamos unir forças para combater esse vírus”, finalizou a presidente.

Estiveram presentes também o vice-presidente Marquinhos Tiburcio e os vereadores Elenilson Cruz, Jorge da Laura, Leomar Barbosa, Neiva Badotti, Marinete Mesquita.

