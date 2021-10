Prefeito busca junto ao TJ solução para dívida de precatórios de Assis Brasil

prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, foi recebido nesta quinta-feira (30), pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro, com quem foi tratar sobre a dívida de precatórios do município.

O encontro foi intermediado pela deputado federal Léo de Brito e contou também com a participação do procurador do município, Giordano Simplício e as secretarias Edilsinho Araújo (finanças) e Wanderleia Teixeira( administração). Segundo o prefeito, Assis Brasil tem uma dívida a pagar de precatórios de cerca de R$ milhões. Os pagamentos foram suspensos ano passado depois que a justiça acatou uma liminar da prefeitura.

“Nosso objetivo é retomar os pagamentos . Apesar de se tratar de uma dividia gigantesca, comparando a capacidade financeira que temos, buscar estratégias para quitar os débitos, que são diretos de centenas de pessoas, direito esse reconhecido pela justiça”, pontuou.

A presidente do TJ enalteceu a iniciativa do gestor junto com sua equipe e disse que esse tipo de ação demonstra responsabilidade e compromisso para com os credores.

Jerry Correia disse ainda que Assis Brasil é um dos municípios mais endividados do Estado, resultado das desastrosas administrações anteriores que permitiram o acúmulo de dívidas. Só ao INSS o município deve mais de R$ 30 milhões.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...