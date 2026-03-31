Prefeito Carlinhos do Pelado participa da entrega da escola Socorro Frota, de Brasiléia que está entre as 100 obras educacionais entregue pelo governo federal e entre as 9 da região do norte







Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia A cidade de Brasiléia ganhou destaque nacional nesta segunda-feira (30) com a inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Socorro Frota, uma das mais de 100 obras de educação entregues simultaneamente pelo Governo do Brasil. No cenário regional, a unidade está entre as nove inauguradas na Região Norte, sendo uma das primeiras do Acre construída dentro do padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A…







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