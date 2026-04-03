Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeito Carlinhos do Pelado recebe pá carregadeira viabilizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária com apoio do senador Sérgio Petecão

abr 3, 2026




O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, recebeu nesta terça-feira (01) uma pá carregadeira destinada ao município por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária. O equipamento foi viabilizado com articulação do senador Sérgio Petecão e tem como objetivo fortalecer os serviços urbanos e apoiar o desenvolvimento da região. Durante o ato de entrega, o prefeito destacou a importância da parceria institucional para garantir investimentos que atendam às demandas da população. “Essa pá…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

5 de Abril: Feliz Páscoa!

abr 5, 2026
Fronteira

Brasiléia amplia índice de alfabetização e atinge 71% das crianças na idade certa, segundo dados do MEC

abr 4, 2026
Fronteira

2 de Abril: Dia Mundial do Autismo

abr 2, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo decreta situação de emergência em seis cidades do Acre atingidas pela cheia dos rios

05/04/2026 Frankly
Policial

Governador Gladson Cameli recebe homenagem da Polícia Civil do Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

05/04/2026 Frankly
Fronteira

5 de Abril: Feliz Páscoa!

05/04/2026 Frankly
Acre

Ação rápida do Saneacre leva água potável e dignidade a moradores atingidos pela enchente em Cruzeiro do Sul

05/04/2026 Frankly