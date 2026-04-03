Prefeito Carlinhos do Pelado recebe pá carregadeira viabilizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária com apoio do senador Sérgio Petecão







O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, recebeu nesta terça-feira (01) uma pá carregadeira destinada ao município por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária. O equipamento foi viabilizado com articulação do senador Sérgio Petecão e tem como objetivo fortalecer os serviços urbanos e apoiar o desenvolvimento da região. Durante o ato de entrega, o prefeito destacou a importância da parceria institucional para garantir investimentos que atendam às demandas da população. “Essa pá…







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