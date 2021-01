Foi informado que Epitaciolândia recebeu nesta primeira etapa, cerca de 1200 doses, e que estarão seguindo o cronograma vacinando os outros prioritários, como idosos e indígenas.

Em seguida, o caminhão da Sesacre partiu para o município vizinho, onde foi recepcionado pela prefeita Fernanda Hassem, Secretário de Saúde Joãozinho, funcionários da saúde.

A primeira pessoa do município de Brasiléia, será vacina somente nesta quarta-feira, dia 20, no posto de saúde Tufic Mizael Saady, por volta das 9h00. Segundo a prefeita, uma comissão juntamente com a presidente da Câmara, Arlete Amaral (PROS)será montada para se deslocar até a Capital, onde estarão recebendo a segunda carga de vacina.

“estamos felizes em receber essa primeira remessa de vacina contra o vírus do covid-19, mas, quero lembrar que as pessoas não baixem a guarda nos cuidados. Ainda temos muito luta pela frente e os cuidados ainda são extremamente necessário”, destacou a gestora de Brasiléia.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve acompanhando o caminhão com as vacinas que partiu para o município, tão logo deixou em Basiléia. “Estamos desde esta segunda-feira representando a regional do Alto Acre, acompanhando a chegada da vacina e queremos agradecer o governador pelo esforço”, disse.

Comentou informado que, “Assis Brasil irá receber nesta primeira etapa, cerca de 800 doses, mas a maioria no momento, será destinada ao povo indígena, ficando cerca de 200 para os funcionários da saúde. Somente na segunda etapa será direcionada aos munícipes”, destacou.

Já o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, comentou que, “a vacina no momento, representa esperança, vidas que serão poupadas através da imunização e não queremos mais perder para o covid-19”, destacou.

Veja vídeos que foram transmitidos ao vivo no momento da primeira vacinação na fronteira.

Doses da CoronaVac para o AC, Fase 1

