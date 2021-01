Prefeito de Epitaciolândia visita Unidades de Saúde

O Prefeito Dr. Sérgio Lopes juntamente com o Secretário de Saúde Cassius Hassem visitou na manhã desta terça-feira 12/01/2021, as Unidades Básicas do Liberdade e Satel.

Buscando enxerga as necessidades das unidades em relação ao atendimento a população e melhorias na Estrutura das mesmas.

Falou ainda que estará fazendo um levantamento para uma possível aquisição de placas Solaris para as unidades visando a economia no consumo de energia, gerando ainda mais economia ao município.

