Prefeito do Alto Acre se reúnem para tratar assunto sobre Lixão e Casa Abrigo em consórcio

Uma reunião que aconteceu no município de Brasiléia, onde contou com a participação dos novos gestores de Assis Brasil e Epitaciolândia, para tratar de dois assuntos que esses municípios tem que dividir entre si. Somente o gestor de Xapuri não pode se fazer presente.

Entre Brasiléia e Epitaciolândia em acordo tratados durante anos passados, ficou acertado junto ao MP e Judiciário, que estes entes deveriam cuidar do lixão localizado no km 10 da BR 317 (Estrada do Pacífico), além da Casa de Abrigo, que também engloba Assis Brasil e Xapuri.

Entre outras pautas, estão os inícios dos trabalhos dos novos gestores. O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, comentou dos desafios que está por vir, uma vez que os trabalhos em todas a áreas são visíveis, precisando de um investimento urgente.

Já o gestor de Assis Brasil, o professor Jerry Correia, disse que está tendo conhecimento dos trabalhos juntos aos municípios que compõe a regional do Alto Acre, onde estes trabalham em conjunto para o bem estar de seus munícipes em situações de riscos, como a Casa Abrigo.

Falou de como encontrou o Município com muitas dificuldades, mas, está motivado para trabalhar e tentar levar melhorias através dessas parcerias e obter resultados significativos através do consorcio criado entre os municípios.

Já Fernanda Hassem, vem destacando que os desafios agora serão maiores, mas pretende trabalhar como se fosse o primeiro dia do seu primeiro mandato. Anunciou que estará divulgando a nova lista de seu secretariado após o dia 14 próximo.

A gestora aposta em uma gestão voltada para o povo com humildade e acredita que o frutos serão colhidos com o resultados de uma boa gestão e reconhecimentos de seus munícipes.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...