Prefeito e comerciantes de Epitaciolândia definem espaço provisório para lanches

Nesta terça-feira, dia 28, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu os comerciantes que tem trailer de lanches na praça 28 de Abril, mais conhecida como “Praça de Alimentação” para uma reunião em seu gabinete.

Durante a reunião, o atual prefeito explicou os motivos da prefeitura pedir para que os comerciantes se retirassem daquele local. Além do prefeito e comerciantes, vereadores se fizeram presentes.

Dentre os motivos, estava o processo de licitação para a reforma da praça que já entrou em vigor e não poderá ser concluído caso os comerciantes não se retirem do local, além do fato de os mesmos não estarem dentro das normas da Lei para ocupar aquele espaço que pertence ao Município.

Sérgio Lopes destacou que, está disposto a ajudar os comerciantes, mas o processo de licitação e a reforma tem que ser concluída. Disse que o projeto de reforma da praça, é anterior à sua gestão e que, neste projeto não está incluso uma praça de alimentação, por este motivo, chamou os comerciantes para uma reunião com o intuito de analisar qual a melhor decisão por parte da Prefeitura referente aos comerciantes daquele local.

Após algum tempo no gabinete do Prefeito, os comerciantes compreenderam o objetivo da reunião e em conjunto, tomaram a decisão de se retirar do local temporariamente para que seja feita a reforma e, durante o processo, tentar impor um projeto de praça alimentícia naquele local para que os mesmos possam trabalhar de forma legalizada, seguindo os critérios do município, estado e do País.

Após a concordância dos comerciantes, entrou em pauta qual o melhor local para que os mesmos pudessem trabalhar temporariamente até que o projeto se conclua, dentre várias opiniões, ficou definido e cedido o espaço ao lado do Capo de futebol, no aeroporto antigo. A Prefeitura vai organizar para ficar adequado durante a utilização dos comerciantes.

O início das obras será divulgado em breve pela Prefeitura.

