Prefeito e Presidente da Câmara recebem visita do novo Promotor de Justiça Substituto de Assis Brasil

Na manhã desta Quinta-Feira (08), o Prefeito Jerry Correia, juntamente com o Presidente da Câmara, Wendell Gonçalves, receberam na sede da Prefeitura a visita do Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público, Juleandro Martins de Oliveira.

De acordo com Juleandro a intenção da visita foi conhecer o Prefeito e o Presidente da Câmara, conhecer melhor a realidade do município e colocar o MP à disposição.

Na ocasião o Prefeito e o Presidente fizeram algumas explanação em relação aos problemas da cidade, tais como lixão, exploração de jovens e crianças, questões relacionadas às facções, entre outras coisas.

“É muito importante receber a visita do Promotor porque dessa forma demonstra que está preocupado e empenhado a fazer o melhor pelo município,” enfatizaram Prefeito e Presidente da Câmara.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...