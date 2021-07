Prefeito e Vereadores participam de reunião com moradores da comunidade Bom Jardim

O Prefeito Jerry Correia juntamente com o Presidente da Câmara municipal Wendel Gonçalves e o Vereador Jura Pacheco participaram de uma reunião na comunidade Bom Jardim.

Na ocasião as autoridades ouviram às reivindicações dos moradores e tiraram algumas dúvidas relacionadas aos ramais e ao Programa Luz para Todos.

Vale destacar que a referida comunidade é uma das contempladas com o programa Luz para Todos, no entanto esbarra no fato de o ramal ser de difícil acesso.

“Devemos trabalhar com o que temos, até hoje não tínhamos maquinários, mas busquei ajuda junto ao governo e com muito esforço conseguimos uma motoniveladora e hoje colocamos uma máquina nossa para trabalhar,” disse Jerry.

No tocante, o Prefeito pediu a compreensão dos moradores pois nesse primeiro momento será feito apenas um paliativo para dar acesso e desse modo a comunidade poder ser contemplada com o programa.