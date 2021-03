Prefeito e Vice-prefeito de Assis Brasil agradecem governador pela parceria na pavimentação da rua Eneide Batista

Durante o final de semana, o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia e seu Vice Reginaldo Martins, estiveram visitando a obra de pavimentação asfáltica da rua Eneide Batista e ao visualizarem o trabalho que está sendo feito, teceram agradecimentos ao Governador do Estado, Gladson Cameli, por ter contribuído para a conclusão da rua.

Vale destacar que o convênio original contemplava apenas recapeamento de um trecho da referida rua, no entanto Jerry procurou Gladson, explicou a situação que o município vivencia, com ruas intrafegáveis e fez um clamor para que o Governador o ajudasse a fazer a pavimentação de todo o perímetro da rua. Então Gladson se solidarizou e assinou um convênio contemplando o recapeamento do restante da rua.

“Queremos fazer um agradecimento especial ao governador Gladson Cameli, que foi sensível à situação de Assis Brasil e está nos ajudando a recapear totalmente essa rua e posteriormente nós vamos iniciar o trabalho também na rua Francisco das Chagas. Então fica aqui o nosso agradecimento ao governador em nome de toda a população de Assis Brasil,” agradeceram Jerry e Reginaldo.

