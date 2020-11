Prefeito eleito Sergio Lopes se reúne com produtores de queijo e derivados para a criação de uma associação em Epitaciolândia

Visando a criação de uma associação, melhoria da qualidade, aumento da produção, assistência técnica e parcerias para linhas de crédito o prefeito Eleito Dr. Sergio Lopes (PSDB), se reuniu na manhã desta quinta feira 26, com produtores de queijo e outros derivados do leite, a fim de traçar planos e metas para o incentivo e criação de uma bacia leiteira no município.

Mesmo faltando mais de um mês para sua posse em 01 de janeiro, o prefeito eleito tem buscado estreitar relações com a comunidade para adiantar a implementação de projetos e ações para a melhoria da produção e geração de emprego e renda.

Segundo Sergio Lopes e alias essa foi uma de suas bandeiras de campanha. “É preciso investir na qualidade dos serviços técnico para dar suporte ao homem do campo e com isso melhorar a produção e agregar valores ao produto final.”

