Prefeito em Exercício emite nota de pesar pelo falecimento do pai da Primeira Dama de Epitaciolândia

O Prefeito de Epitaciolândia em exercício, Professor Antônio soares emite nota de pesar pelo falecimento do servidor aposentado Edir Lima de Oliveira, pai da Primeira Dama do Município Allyne Saldanha e sogro do Prefeito Sérgio Lopes, ocorrido na madrugada dessa terça-feira dia 11/05, de parada cardíaca.

“Neste momento de dor e pesar, manifesto meus sentimentos de condolências para a família e amigos do Sr. Edir Lima de Oliveira, desejo que a família encontre em Deus o conforto necessário para superar esse momento tão difícil.”

“O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.”

Salmos 34:18

