Prefeito encara viagem de 18 horas de barco para prestigiar abertura do I campeonato indígena em Assis Brasil

Índios das etnias Jaminawá e Manchineri, da Terra Indígena Mamoadate, no Alto Rio Purus, localizado na zona rural de Assis Brasil, tiveram duplo motivo para comemorar o 7 de setembro: a abertura do 1º Campeonato Indígena e a presença do prefeito Jerry Correia, o primeiro gestor municipal na história a visitar a comunidade.

Acompanhado pelos vereadores Wermerson Martins, Eduardo Araújo e Wendel Marques, presidente da Câmara, Jerry encarou uma viagem 18 horas de barco para chegar à comunidade.

O prefeito foi celebrar o Dia da Independência com os indígenas e prestigiar a abertura do I campeonato entre aldeias, uma promessa de campanha. Convidado pelas lideranças, Jerry participou de um ritual e acompanhou os jogos da primeira rodada.

”Foram três dias de muitas atividades recreativas, culturais e principalmente esportivas. Agradeço pela acolhida das lideranças indígenas e pelo carinho recebido de todos os moradores”, disse Jerry.

A Terra Indígena Mamoadate é a que concentra a maior população de índios do Acre. Está localizada na divisa entre Assis Brasil e Sena Madureira, no rio Yaco, é a última aldeia em terras brasileiras.

