Prefeito Jerry anuncia reabertura do ginásio e retomada das atividades esportivas

O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou para o próximo sábado, dia 19, a reabertura do ginásio municipal e volta das atividades esportivas no município. O evento contará com jogos de futsal, handebol e voleibol entre os municípios da regional do Alto Acre, além de uma disputa de bocha paraolímpica com o atleta assisbrasiliense, Ricardo Campos e convidados.

O prefeito informou que todos os protocolos de segurança sanitária serão obedecidos, por conta da pandemia do novo coronavírus. A entrada no ginásio será reduzida a 30% da capacidade, sendo obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social.

O único ginásio de esportes da cidade foi fechado para reforma no ano de 2013. Somente agora, após 8 anos de portas fechadas, o local será reaberto.

A obra que durou todo esse tempo foi concluída no final do ano passado. Porém, ao assumir o cargo de prefeito, Jerry Correia, ordenou uma vistoria técnica que apontou vários problemas de engenharia. Assim, o atual gestor determinou a paralisação das atividades e retomada da obra pela empresa responsável.

Além da inauguração do ginásio, o prefeito também estará apresentando as crianças e adolescentes matriculados na escolinha de futebol de Assis Brasil.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...