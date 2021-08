Prefeito Jerry apresenta nova Secretária de Saúde

Na tarde desta Terça-feira, 3, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reuniu sua equipe de governo para apresentar e dar posse à nova Secretária de Saúde Júnia Almeida. Ela passa a exercer a função a partir de amanhã, em substituição a Ivelina Marques, que deixa o cargo para voltar a exercer a pasta de Secretária de Gabinete.

Ivelina agradeceu a equipe maravilhosa com quem trabalhou durante os últimos meses, destacando que não tem o que reclamar de ninguém.

O prefeito Jerry agradeceu Ivelina pelo trabalho desenvolvido na Saúde e enalteceu a profissional capacitada que é.

Estiveram presentes na solenidade, o Presidente da Câmara, Wendell Gonçalves (Thyero), o Vereador Eduardo Marques (Peleco), os Secretários Municipais e equipe da Secretaria de Saúde.

Em suas falas o Presidente da Câmara exaltou o trabalho de Ivelina à frente da Secretaria, destacando que ela sai com honra para cumprir uma missão maior que é o Gabinete do Prefeito.

O que Ivelina fez na Secretária de Saúde?

Ivelina atuou de maneira positiva no combate da covid-19, elevando Assis Brasil a um dos principais na corrida pela vacinação, sendo hoje o município do Acre que mais vacina, estando em 1° lugar na aplicação da segunda dose e em 3° lugar na aplicação da primeira.

Como Secretária, conseguiu melhorar os espaços públicos, tirando a Secretaria de Saúde de um espaço insuficiente e colocando em um espaço novo, amplo, totalmente revitalizado, com todas as coordenações funcionando no mesmo prédio.

Manteve com muita competência o transporte sanitário, garantindo o TFD (Tratamento Fora de Domicílio) em Rio Branco com casa de apoio em pleno funcionamento.

Conseguiu centralizar o laboratório, a farmácia e colocou em funcionamento a entrega de medicamentos através do serviço de motoboy.

Ivelina também iniciou a reforma do Posto de Saúde, Gildo Ferreira, que será concluída em breve. Além disso realizou algumas edições do Programa Prefeitura na Comunidade, levando atendimentos de Saúde para comunidades rurais.

Por ser uma gestora experiente fez tudo o que foi relatado e muito mais… Ivelina já foi Vereadora e por isso sabe das necessidades da população.

