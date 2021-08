Prefeito Jerry Correia anuncia Luz Para Todos nas comunidade Jacarecica Castanhal e Foquim

No último sábado, dia 21, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, levou a notícia que os moradores das comunidades Jacarecica, Castanhal e Foquim esperavam desde 2013. Acompanhado do representante da empresa que irá executar a obra, Jerry anunciou o início da instalação da energia elétrica naquela região.

“Foram muitos anos esperando e agora parace que tudo vai dar certo. Agradecemos o compromisso e empenho do prefeito Jerry e todos os envolvidos nesta obra”, comemorou o morador Erivam Silva.

Segundo o Prefeito, mais de 100 quilômetros de rede elétrica serão instalados ainda este ano, beneficiando centenas de famílias rurais de Assis Brasil.

“São 8 anos sem o programa Luz para Todos operar em Assis Brasil. Desde o início da gestão estamos tratando com a Energisa sobre a retomada do programa aqui no município. Nosso compromisso é dar condições de acesso em todos os ramais que estão contemplados e apoiar no que for possível para que todas as comunidas sejam atendidas’, explicou o prefeito.

