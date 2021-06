Prefeito Jerry garante recurso para aquisição de máquina que produz bloquetes

Em audiência com a Deputada Federal Vanda Milani, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, garantiu Emenda Parlamentar Especial para aquisição de uma mini fábrica de blocos de cimento para pavimentação de ruas, construção de calçadas e outras obras. O recurso, cerca de 200 mil reais, será liberado ainda este ano.

“O prefeito Jerry é um jovem atuante que desde o início de sua gestão tem nos procurado pedindo ajuda para aquele município. Vejo a preocupação dele com a geração de emprego e renda para sua população e também seu desejo de melhorar a infraestrutura da cidade e da zona rural. Além desta emenda especial, nosso mandato também está destinando para Assis Brasil mais de 1,5 milhão de reais para construir a orla do Rio Acre”, comentou a deputada.

“Com a aquisição desta máquina iremos produzir material suficiente para pavimentar as ruas de nossa cidade. Além disso, queremos gerar emprego e renda para nosso povo, utilizando a mão de obra local para produzir os blocos e executar as obras de infraestrutura. Em nome do povo de Assis Brasil nossa gratidão à deputada Vanda Milani que tem sido uma grande parceria de nosso município, disse Correia

